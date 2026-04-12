Sbarcati a La Spezia 71 profughi soccorsi in mare da nave Life Support di Emergency

GENOVA, 12 APR - Sono sbarcate oggi nel porto di La Spezia le 71 persone portate in salvo mercoledì scorso dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency nelle acque internazionali della zona Sar libica. Le operazioni di sbarco si sono concluse stamani alle 11.30. I naufraghi si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato e privo dei dispositivi di sicurezza, avvistato mercoledì 8 aprile nel primo pomeriggio direttamente dal ponte di comando della nave di Emergency, intervenuta per soccorrere e portare al sicuro tutti. Le 71 persone soccorse, tra cui 12 donne e 17 minori di cui 11 non accompagnati e una neonata di due mesi, erano partite dalle coste libiche e provengono da Mali, Costa d'Avorio e Burkina Faso. Mentre Life Support navigava verso La Spezia, è stato bollinato ed è pronto per approdare in Parlamento il ddl Immigrazione, che riduce le tutele e introduce nuovi ostacoli per le navi della flotta civile impegnate in attività di ricerca e soccorso, come il blocco navale transitorio. "Misure preoccupanti - ha detto Jonathan Nanì La Terra, capomissione della nave Emergency -. Ma noi continueremo a operare nel rispetto del diritto internazionale per prestare soccorso in mare senza girarci dall'altra parte".