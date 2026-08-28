BERLINO, 28 AGO - A poco più di una settimana di distanza dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo un sondaggio rappresentativo condotto dal gruppo di ricerca "Forschungsgruppe Wahlen" per conto della Zdf, l'AfD continua a essere nettamente in vantaggio rispetto alla Cdu del cancelliere Friedrich Merz. Secondo i dati, l'estrema destra dell'AfD raggiunge il 40%, mentre i cristiano-democratici del primo ministro Sven Schulze si attestano al 23%. Seguono Die Linke (La Sinistra) con il 13%, l'Spd con il 9% e i Verdi con il 6%. Il Bsw e l'Fdp, entrambi al 3%, non supererebbero la soglia di sbarramento del 5%. Le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt si terranno il 6 settembre; attualmente il governo è guidato da una coalizione composta da Cdu, Spd e Fdp.
Sassonia-Anhalt, l'AfD in testa al 40% a pochi giorni dal voto
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