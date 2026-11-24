PARIGI, 24 NOV - L'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, e la moglie Carla Bruni, insieme con la cosiddetta "papessa dei paparazzi", "Mimi Marchand", saranno processati nel 2027 nella vicenda della ritrattazione - che si sospetta fosse avvenuta in cambio di un compenso - dell'intermediario Ziad Takieddine. Secondo il calendario provvisorio, il processo si svolgerà dal 3 novembre al 2 dicembre 2027. Nella vicenda, che uno degli indagati definì davanti agli inquirenti "Salvare Sarkozy" avrebbe avuto l'obiettivo di ottenere, in cambio di un possibile compenso economico, la ritrattazione delle accuse formulate dal controverso intermediario franco-libanese Ziad Takieddine (nel frattempo deceduto) nel caso relativo al finanziamento libico della campagna presidenziale del 2007. Il rinvio a giudizio di 11 persone, fra le quali i Sarkozy e Mimi Marchand, era stato chiesto un anno fa dalla Procura nazionale finanziaria.
Sarkozy e Carla Bruni rinviati a giudizio nel caso dei fondi libici
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