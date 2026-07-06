ROMA, 06 LUG - Ieri, all'Istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo a Roma, otto detenuti hanno dato vita a una "sommossa, scavalcando le recinzioni interne e rimanendo per ore in movimento all'interno dell'istituto, bloccando i passaggi e raggiungendo perfino l'area verde destinata al reparto femminile nel tentativo di entrare nella palazzina. Durante i disordini avrebbero minacciato il personale con bastoni, rendendo estremamente difficoltoso il ripristino dell'ordine". Lo riferisce il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). "Quanto accaduto ieri sera - spiega il Sappe - rappresenta l'ennesima, gravissima dimostrazione di come anche il sistema penitenziario minorile sia ormai vicino al punto di rottura se non si intervenire con urgenza con provvedimenti a tutela del personale in servizio. Ancora una volta sono stati i poliziotti penitenziari a pagare il prezzo più alto dell'inerzia dell'amministrazione".
Sappe 'disordini al carcere minorile di Casal del Marmo, agenti soli'
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