MADRID, 29 NOV - "Missione compiuta. Se ne va perchè lo abbiamo cacciato, lo abbiamo cacciato tutti assieme", Lo ha detto il leader di Vox, Santiago Abascal, nel celebrare presso la sede del partito a Madrid l'affermazione nelle urne, fra grida di 'Pedro Sanchez, hijo de puta!", intonate dai militanti di Vox. "L'amore per la patria ha vinto sulla corruzione, ha vinto sulla mezogna", ha detto Abascal. "E' importante che tutta la Spagna sappia che Voz sia stato l'unico partito cresciuto dal 2023 "quasi 4,5 milioni di voti in più, con un mandato inequivocabile". La nostra crescita "è stata possibile soprattutto grazie a voi", ha aggiunto Abascal. Il leader dell'estrema destra ha assicurato: "Non saremo mai complici dell'impunità dei criminali, come è accaduto in questa legislatura con l'amnistia", fra i cori dei sostenitori di "Pedro Sanchez a prison!", Pedro Sanchez in carcere.
Santiago Abascal, 'missione compiuta! Sanchez se ne va, lo abbiamo cacciato'
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