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Sanchez oggi a Valencia, incendi 'ancora intensi'

ROMA, 27 LUG - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia. Lo riferisce la Bbc. Circa 15.000 persone sono state finora costrette ad evacuare la città costiera orientale e oltre 90.000 sono fuggite dalle regioni intorno a Madrid e Ávila. Pilar Bernabé, delegata del governo centrale a Valencia, ha affermato che l'incendio è stato "molto intenso" e che si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle regioni di Madrid, Ávila e Toledo, si stima che circa 77.000 ettari siano stati colpiti dagli incendi, ha dichiarato ieri la ministra per la transizione ecologica Sara Aagesen.

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