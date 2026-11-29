MADRID, 29 NOV - "Non è il risultato che aspettavamo. Evidentemente è una notte triste per il nostro Paese". Lo ha detto il premier spagnolo uscente Pedro Sanchez nel commentare la sconfitta nelle urne. II leader socialista ha affermato che il suo partito riconosce e accetta i risultati elettorali "senza sospetti, né teorie della cospirazione" e si è rivolto alla "Spagna progressista che prova tristezza e paura", per la vittoria del blocco del centro-destra e dell'estrema destra, chiedendo di "non arrendersi, di resistere".
Sanchez, 'non è il risultato che aspettavamo, notte triste per la Spagna'
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