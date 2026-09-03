MADRID, 03 SET - Il premier Pedro Sanchez nell'audizione oggi al Congresso ha ripetuto con forza che "non ci sono evidenze solide" del fatto che il Marocco abbia pianificato l'invasione alla frontiera di Ceuta a fine luglio. "Se esistessero prove solide agiremmo di conseguenza. Questo governo non ha problema ad affrontare poteri stranieri quando la situazione lo richiede, ma con fatti provati, verificati", ha detto il premier, ribadendo che non ci sono prove che il Marocco fosse dietro l'organizzazione o la pianificazione dell'ondata migratoria.
Sanchez, 'non ci sono evidenze solide che Marocco abbia pianificato crisi Ceuta'
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