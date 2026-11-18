MADRID, 18 NOV - "Noi puntiamo su 176 seggi progressisti. La Spagna ha avanzato molto durante questi ultimi otto anni senza alcun dubbio, in modo sostanziale, e aspiriamo ad altri quattro anni di progresso". Lo ha detto il premier spagnolo e candidato alla rielezione alle urne il 29 novembre in un'intervista all'emittente privata Antena 3, in cui ha ribadito di aspirare a una maggioranza assoluta dei 350 scranni del Congresso, nonostante quasi tutti i sondaggi indichino come favorita un'alleanza delle forze conservatrici Partito popolare e Vox, mentre quelle che sostengono l'attuale coalizione progressista non arriverebbero con il Psoe alla soglia per governare. Sanchez ha ammesso che ci possono essere elettori progressisti "che si siano sentiti delusi" e "siano mobilitati" su temi come l'emergenza abitativa, che non sono stati risolti durante l'ultima legislatura. Tuttavia ha promesso che, se avrà una maggioranza per governare, potrà "arrivare prima e più lontano in materia di politica abitativa", centrando le proposte su due focus: costruire e regolare il mercato. "Mi hanno dato per pensionato durante molti anni e continuo qui versando contributi alla previdenza sociale", ha aggiunto.
Sanchez, 'ho fiducia in una maggioranza progressista per governare'
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