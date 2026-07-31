MADRID, 31 LUG - "Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna". L'ha detto il premier Pedro Sanchez a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. Sanchez ha espresso "un rimprovero e una condanna al livello più energico possibile" degli arrivi in massa. "E' deplorevole", ha aggiunto.
Sanchez a Ceuta, 'è un attacco a sovranità territoriale della Spagna'
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