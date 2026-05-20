San Marino dice addio al giudice Emiliani, storico magistrato del Titano

SAN MARINO, 20 MAG - È morto a 91 anni Lamberto Emiliani, storico giudice del Tribunale di San Marino, figura stimata e di grande levatura intellettuale. Nato italiano a Dovadola, in provincia di Forlì, figlio di un noto chirurgo, era diventato cittadino sammarinese dopo aver assunto il ruolo di commissario della legge (assimilabile al pm italiano) e poi dirigente del Tribunale Unico di San Marino. Emiliani ha lasciato la magistratura nel 2019, dopo 54 anni di servizio e il suo ultimo incarico è stato quello di Giudice per la terza istanza in materia penale. Il suo servizio nel nome della cultura giuridica e non solo era continuato nell'associazione sammarinese "Dante Alighieri" fino a qualche anno fa. Si è spento lunedì in casa a Torraccia di San Marino assistito dai figli. In questi giorni la stampa l'ha ricordato con le parole di una sua lettera ai Capitani Reggenti: "Ogni magistrato rivendica per sé l'indipendenza e la libertà di giudizio che le leggi garantiscono alla magistratura. Ma la piena indipendenza della magistratura rappresenta un diritto dei cittadini, prima e più che dei giudici". Con la scomparsa di Lamberto Emiliani "se ne va un'altissima figura istituzionale, che ha operato con il più alto senso della giustizia ai vertici del Tribunale sammarinese, contribuendo sapientemente al percorso di evoluzione giuridica e di affermazione dei capisaldi normativi che reggono l'ordinamento giudiziario" della piccola Repubblica, ha commentato in una nota la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri del Titano.