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Salvini, vittoria di Afd? Le elezioni non sono mai un problema

ROMA, 07 SET - "La vittoria dell'AfD? In democrazia, i tedeschi della Sassonia-Anhalt hanno votato e chiesto il cambiamento. Le elezioni non sono mai un problema. Le battaglie su difesa dei confini, attenzione a ingerenze esterne, stop a Green deal e sicurezza sono le stesse che porta avanti la Lega". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'L'Aria che Tira' in onda su La7.

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