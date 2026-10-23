MILANO, 23 OTT - Le carceri minorili vanno "assolutamente" ampliate e "già sono cresciuti i posti. Io andrei anche oltre. Bisogna togliere ed eliminare i bonus e i contributi pubblici ai maggiorenni che non si accorgono che hanno in casa minorenni delinquenti che commettono reati". Così il vicepremier Matteo Salvini ad Antenna 3. "La proposta su cui stiamo lavorando come Lega è togliere i contributi pubblici a quei genitori che hanno in casa dei teppisti" aggiunge Salvini.
Salvini, via bonus e contributi ai genitori che hanno teppisti a casa
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...