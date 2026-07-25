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Salvini, tensioni a marcia no Tav frutto sinistra che alimenta odio contro divise

ROMA, 25 LUG - "Inaccettabile. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine e chi indossa una divisa. Piena solidarietà agli agenti". Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

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