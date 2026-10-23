MILANO, 23 OTT - "Il mio telefono è sempre acceso" e le dichiarazioni di Massimo Garavaglia "mi hanno stupito perché l'ho chiamato per più di un quarto d'ora tre giorni fa...": così il vicepremier Matteo Salvini ad Antenna 3 replicando a Garavaglia che ha detto di non essere riuscito a parlare con Salvini. "Ero con i camionisti martedì, mi ha chiamato e non potevo rispondere. Gli ho detto che lo avrei richiamato e poi ci siamo sentiti per più di un quarto d'ora - ha aggiunto -. Scoprire della sua candidatura sui giornali... Non dico con una telefonata, ma manco un messaggino... Io comunque al telefono rispondo" ma "fa niente, andiamo avanti".
Salvini 'stupito da Garavaglia, ci siamo sentiti martedì scorso'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...