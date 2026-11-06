MILANO, 06 NOV - "Conto che tutto sia assolutamente regolare": così il vicepremier Matteo Salvini in via Bellerio a Milano, sulla possibile incompatibilità di Trifone Altieri all'Anac. "Ho letto anche polemiche su Centemero, conosco e stimo entrambe le persone, mi sembrano polemiche ingenerose" ha aggiunto Salvini.
Salvini, 'nomina Altieri all'Anac? Conto che sia tutto regolare'
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