TORINO, 06 LUG - "Non commento più queste cose". Così il vicepremier Matteo Salvini in merito all'ultimo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia 'serve un ordine restrittivo'. Il leader della Lega ha risposto ai cronisti nel Vercellese, a margine dell'inaugurazione dei lavori della Pedemontana piemontese.
Salvini, 'meme di Trump su Meloni? Non commento più queste cose'
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