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Salvini, la Lega pronta se c'è da chiedere un altro contributo alle banche

MILANO, 12 NOV - Le grandi banche "guadagneranno 50 miliardi di euro netti in questo 2026 grazie agli interessi e alle commissioni dei cittadini italiani. Sono contento, come segretario della Lega" che le banche metteranno "un contributo sostanzioso in questa legge di bilancio". Poi, "se qualcuno chiederà un ulteriore contributo del sistema bancario, che è ricco come mai lo è stato, la Lega sarà pronta": così il vicepremier Matteo Salvini a Rtl.

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