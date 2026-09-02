ROMA, 02 SET - "Non c'è bisogno di partiti paralleli. Il nord - come il centro e il sud - non ha voglia di alchimie politiche, ha voglia di risposte concrete". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in visita al comando di Stazione dei Carabinieri di Roma-Alessandrina nel quartiere Torre Maura della capitale. "Di Lega ce n'è una. È forte e governa quattordici Regioni su venti", precisa il leader della Lega.
Salvini, 'la Lega è una, non c'è bisogno di partiti paralleli'
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