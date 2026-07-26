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Salvini, il fanatismo islamico è il problema, stop spazi a Islam senza accordi

ROMA, 26 LUG - "'No, l'estremismo islamico non è mica un problema. La Lega esagera…"' Il fanatismo islamico è IL PROBLEMA, in Italia e in Europa. Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano, come avviene da tempo per molte altre confessioni religiose". Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando l'attentato di ieri a Berlino e postando il richiamo a un titolo sulla notizia.

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