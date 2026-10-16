COMO, 16 OTT - "Faccio fatica a commentare le fantasie, le bugie e le falsità". Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha risposto così a una domanda dei giornalisti sull'indiscrezione secondo cui alle prossime elezioni politiche il partito non candiderà più Giancarlo Giorgetti. Salvini ne ha parlato a Sala Comacina, sul lago di Como, dove ha inaugurato un nuovo presidio fisso della Polizia Stradale.
Salvini, Giorgetti non sarà candidato? Fantasie, bugie e falsità
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