Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Salvini, dei tagli alla scuola non sapevo niente, ora faremo delle proposte

MILANO, 03 NOV - "Sicuramente il taglio al mondo della scuola in questo momento è qualcosa su cui ragionare e come Lega qualche proposta la faremo". Lo ha detto il vicepremier e ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine di Eicma, il Salone internazionale delle due ruote, commentando i tagli in manovra. A chi gli ha chiesto se si aspettava questi tagli sulla scuola Salvini ha risposto: "No, io non ne sapevo niente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...