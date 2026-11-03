MILANO, 03 NOV - "Sicuramente il taglio al mondo della scuola in questo momento è qualcosa su cui ragionare e come Lega qualche proposta la faremo". Lo ha detto il vicepremier e ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine di Eicma, il Salone internazionale delle due ruote, commentando i tagli in manovra. A chi gli ha chiesto se si aspettava questi tagli sulla scuola Salvini ha risposto: "No, io non ne sapevo niente".
Salvini, dei tagli alla scuola non sapevo niente, ora faremo delle proposte
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