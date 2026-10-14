BRUXELLES, 14 OTT - "Abbiamo dato tanto. Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione o in tangenti. Sicuramente non potremo andare avanti all'infinito a mandare miliardi in regalo all'Ucraina e conto che la guerra finisca ben prima di quello di cui parla Marine Le Pen. Riteniamo che si sia dato tanto all'Ucraina, è il momento della diplomazia". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nel punto stampa al Parlamento europeo prima della riunione dei Patrioti in vista del Consiglio europeo.
Salvini, 'abbiamo dato tanto, non potremo sostenere Kiev all'infinito'
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