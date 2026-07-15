SAN SALVADOR, 15 LUG - Un tribunale salvadoregno ha concluso il processo di massa contro oltre 400 presunti esponenti della gang Mara Salvatrucha (MS-13), accusati complessivamente per "47.000 reati". La data della sentenza definitiva sarà annunciata a breve, secondo quanto riportato dalle autorità. La causa collettiva, durato più di tre mesi, è stata presieduta dal sesto Tribunale per la criminalità organizzata di San Salvador, il quale ha dichiarato che "gli imputati sono stati processati per 444 casi di omicidio aggravato, nonché per estorsione aggravata, tratta di esseri umani, traffico di droga, traffico d'armi, ribellione e associazione a delinquere". Il processo, iniziato il 20 aprile, è stato seguito virtualmente da diverse carceri dagli imputati, tra cui circa 220 esponenti della 'pandilla' detenuti nel famigerato Centro di detenzione antiterrorismo (Cecot). Prima di emettere la sentenza, il tribunale ascolterà e analizzerà un voluminoso fascicolo processuale composto da 650 registrazioni audio e 22.000 pagine di documenti, tra cui rapporti di polizia, album fotografici, referti autoptici e certificazioni presentate dall'accusa.
Salvador, finito il processo di massa contro i boss della gang MS-13
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