NEW DELHI, 29 LUG - Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il nord-est dell'India: secondo le autorità, citate dai media locali, altre sette persone sono morte nel corso dell'ultima giornata ed è salito a 75 il numero delle vittime nello Stato dell'Assam.
Salgono a 75 i morti nelle inondazioni nel nord-est dell'India
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