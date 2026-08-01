MADRID, 01 AGO - Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta: sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di sub, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo, secondo quanto confermano all'ANSA fonti della Delegazione del Governo della città autonoma in Marocco. Con le precedenti 30 vittime delle traversate a nuoto verso Ceuta, registrate da inizio anno, è di almeno 97 il numero dei migranti morti negli ultimi 7 mesi tentando di entrare a nuoto nell'enclave.
Salgono a 67 i migranti morti tentando di arrivare a nuoto a Ceuta
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