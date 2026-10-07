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Salgono a 14 i morti a Chernihiv, quattro sono bambini

ROMA, 07 OTT - A Pryluky, nella regione di Chernihiv, il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo è salito a tredici. Quattro sono bambini. Lo riporta Ukrinform, citando la polizia della regione di Chernihiv che ha diffuso la notizia su Facebook. Il numero dei feriti è salito a 50, tra cui sette bambini.

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