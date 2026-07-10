CARACAS, 10 LUG - Il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è stato rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118, secondo una nota del governo. "Bilancio ufficiale al 10 luglio: 4.118 morti", si legge nel comunicato. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
Sale a oltre 4mila morti il bilancio dei terremoti in Venezuela
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