CARACAS, 22 LUG - Il bilancio delle vittime del doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela quasi un mese fa è salito a 5.346, dopo l'aggiunta di 68 morti, annunciati dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. Il numero dei feriti rimane fermo a 16.740 e 17.907 persone sono rimaste senza casa, secondo il rapporto diffuso dal presidente del Parlamento. Attualmente, 23.122 persone sono ospitate in 107 accampamenti temporanei e 128.324 famiglie hanno ricevuto assistenza dalle autorità. Il disastro ha danneggiato 856 edifici e ne ha fatti crollare 190. Dal doppio sisma del 24 giugno, sono state registrate 1.405 scosse di assestamento.
Sale a 5.346 il bilancio delle vittime dei terremoti in Venezuela
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