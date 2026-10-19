Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Sale a 50 il numero delle vittime nel raid Houthi contro campo militare Yemen

DUBAI, 19 OTT - E' salito ad almeno 50 il numero dei morti negli attacchi degli Houthi contro un campo delle forze armate governative in Yemen. Lo riferisce una fonte governativa. I ribelli hanno lanciato missili balistici contro il campo militare di al-Alam nella provincia meridionale di Shabwa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
DUBAI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...