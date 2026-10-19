DUBAI, 19 OTT - E' salito ad almeno 50 il numero dei morti negli attacchi degli Houthi contro un campo delle forze armate governative in Yemen. Lo riferisce una fonte governativa. I ribelli hanno lanciato missili balistici contro il campo militare di al-Alam nella provincia meridionale di Shabwa.
Sale a 50 il numero delle vittime nel raid Houthi contro campo militare Yemen
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