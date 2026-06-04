Sale a 12 il numero dei morti per i blocchi stradali in Bolivia

LA PAZ, 04 GIU - La crisi economica, sociale e umanitaria che da 34 giorni paralizza la Bolivia ha mietuto un'altra vittima nelle ultime ore, portando a 12 il numero totale dei morti legati ai blocchi stradali che affliggono il Paese. L'ultimo caso è quello di una 47enne deceduta mentre veniva trasportata in ospedale a El Alto. Secondo i familiari, il veicolo su cui viaggiava è stato fermato a un blocco stradale nella zona di Senkata e i manifestanti ne hanno impedito il passaggio. Tra le altre vittime delle ultime settimane figurano anche una bambina che non è riuscita a ottenere una visita specialistica, un paziente oncologico in cura con radioterapia, un camionista bloccato per quasi un mese dalle strade chiuse e un paziente con problemi renali che non ha potuto accedere al trattamento di emodialisi. Le proteste, iniziate il 3 maggio e promosse da organizzazioni contadine e sindacali, si sono trasformate in richieste di dimissioni di Paz. I blocchi stradali stanno interrompendo l'approvvigionamento alimentare, i trasporti e l'accesso all'assistenza sanitaria in diverse regioni. Il presidente conservatore Rodrigo Paz ha accusato l'ex presidente di sinistra Evo Morales e i settori legati al narcotraffico di aver fomentato le proteste.