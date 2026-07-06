MILANO, 06 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiude il secondo mandato al decimo posto della Classifica Governance Poll 2026, con un consenso del 59,5% in aumento dell'1,8% nonostante le traversie giudiziarie sull'urbanistica che hanno coinvolto l'amministrazione, producendo peraltro fin qui una serie di assoluzioni. Consenso in crescita al 53,5% (+3,1%) anche per il sindaco di Pavia Michele Lissia, per il sindaco di Monza Paolo Pilotto (53,5%, +2,3%) e per Marco Scaramelli di Sondrio (58%, +0,1%). In calo, invece, tutti gli altri. Giù del 6,6% al 52,5% il consenso del sindaco di Lodi Andrea Furegato, diminuisce anche quello del sindaco di Bergamo Elena Carnevali (-2,5% al 52,5%), del sindaco di Como Alessandro Rapinese (-3,9% al 51,5%), del sindaco di Varese Davide Galimberti (-3,2% al 50%), della prima cittadina di Brescia Laura Castelletti (-5,3% al 49,5%) e di quello di Cremona Leonardo Virgilio (-1,9% a 48,5%).
Sala nella top ten dei sindaci più apprezzati, consensi in crescita
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