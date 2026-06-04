Sala, 'indagine concessioni in Galleria ha connotazioni politiche'

MILANO, 04 GIU - L'indagine sulle concessioni in Galleria Vittorio Emanuele "certamente qualche connotazione politica questa vicenda ce l'ha". E' il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Green&Blue Festival. Il sindaco non vuole commentare oltre e valuterà anche "politicamente a tempo debito - aggiunge - perché obiettivamente è qualcosa che ha anche ripercussioni politiche. Però voglio un po' rifletterci, per non usare parole sbagliate e per non arrivare a conclusioni altrettanto errate".