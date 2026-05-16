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Sal da Vinci si emoziona sul palco dell'Eurovision Song Contest

ROMA, 16 MAG - Sal Da Vinci ha concluso la sua esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest, dove ha portato la sua Per Sempre sì, visibilmente emozionato mentre il pubblico gli tributava il giusto riconoscimento. Il cantante napoletano, il meno giovane in gara con i suoi 57 anni, è stato il ventiduesimo artista ad esibirsi.

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