BARCELLONA, 11 GIU - La cerimonia di inaugurazione della Torre di Gesù della Sagrada Familia si è conclusa con l'accensione dell'illuminazione artistica della croce sommitale della basilica realizzata da Fundación Endesa, l'istituzione che fa capo alla società spagnola controllata dal gruppo Enel. L'intervento, che integra 24 fasci di luce distribuiti tra i bracci della croce e gli elementi architettonici interni, valorizza la dimensione spirituale e artistica della basilica. L'inaugurazione coincide con il centenario della morte di Antoni Gaudí e rappresenta una tappa fondamentale verso il completamento della Sagrada Familia, che con i suoi 172,5 metri diventa la basilica più alta del mondo. La tecnologia Led ad alta efficienza consentirà un risparmio energetico del 38% rispetto alle tecnologie tradizionali, evitando l'emissione in atmosfera di circa 845 kg di CO₂ all'anno. Questo progetto, spiega una nota, segna la terza collaborazione di Fundación Endesa con la basilica, dopo gli interventi sulla facciata della Passione (2007) e sulla torre della Vergine Maria (2021), e si inserisce in un impegno più ampio che ha portato alla realizzazione di oltre 700 progetti di illuminazione del patrimonio storico-artistico in Spagna, di cui più di 80 in Catalogna.
Sagrada Familia: 24 fasci di luce per la Croce, con Led risparmiati 845kg di Co2
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