IL CAIRO, 30 GIU - Il vice comandante dell'Esercito nazionale libico, Saddam Haftar, ha incontrato ieri il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio "per discutere dell'unificazione delle forze armate libiche e della creazione delle condizioni per una pace duratura". Lo fanno sapere i due in due distinti post sui loro profili X corredati dalle foto dell'evento. "Gli Stati Uniti - afferma il segretario di Stato - continueranno a collaborare con i leader libici e i partner internazionali per sostenere una Libia più pacifica, unita e prospera". In un altro post sulla stessa piattaforma, Saddam Haftar conferma di avere "avuto il piacere di incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington, D.C., per rafforzare la stretta collaborazione tra la Libia e gli Stati Uniti. Durante l'incontro - afferma - ho espresso l'apprezzamento del mio comandante in capo per gli sforzi del presidente Donald Trump volti a stabilire la pace in Libia".
Saddam Haftar incontra Marco Rubio, 'grati a Trump per sforzi di pace in Libia'
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