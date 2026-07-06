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Rutte, 'Putin sempre più disperato ma alleati devono sostenere Kiev'

ANKARA, 06 LUG - "La Russia continua a sferrare attacchi con droni e missili contro le città ucraine, proprio ieri sera si è verificato un altro terribile attacco. E vorrei essere chiaro: tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all'Ucraina continui ad arrivare, perché la sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre vertice. "Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio sul campo di battaglia della Russia negli ultimi 2-3 mesi".

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