BRUXELLES, 02 SET - "La Russia aumentato la sua spregiudicatezza" ma "non ci spaventa. La nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in una dichiarazione alla stampa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.
Rutte, 'Mosca non ci spaventa, nostra unità è incrollabile'
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