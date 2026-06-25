WASHINGTON, 25 GIU - Durante una conferenza all'Atlantic Council Mark Rutte ha risposto ad una domanda sulla polemica sulle basi italiane. "L'Italia ha fatto quanto previsto dai trattati bilaterali con gli Stati Uniti, e nulla di più", ha chiarito il segretario generale della Nato.
Rutte, 'l'Italia ha fatto quello che è previsto dagli accordi bilaterali con Usa'
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