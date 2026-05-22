Rutte, 'bene Trump sui soldati in Polonia, ora studieremo i dettagli'

HELSINGBORG, 22 MAG - "Accolgo questa decisione con favore, ora i nostri comandanti studieranno i dettagli". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla ministeriale Esteri a proposito dell'annuncio di Donald Trump sui 5000 soldati in Polonia. "Ma chiariamo bene: il percorso che stiamo seguendo punta a un'Europa più forte in una Nato più forte, assicurandoci che, col tempo e passo dopo passo, diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, come siamo stati per così tanto tempo, ovvero gli Stati Uniti", ha sottolineato. "In questo modo gli Usa avranno la possibilità e l'opportunità di concentrarsi maggiormente su altre priorità che sono anche nel nostro interesse. Ciò a cui assisterete nel prossimo futuro è un processo graduale in cui gli europei assumeranno un ruolo più importante, il che è davvero fondamentale. Gli americani ne sono consapevoli e, nell'ambito di tale processo, ci saranno naturalmente sempre decisioni e annunci che fanno parte della traiettoria a lungo termine".