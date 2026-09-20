Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Russia Unita mantiene il vantaggio nelle elezioni col 41,04% delle schede scrutinate

ROMA, 20 SET - Il partito di governo Russia Unita è in testa alle elezioni parlamentari russe con il 57,26% dei voti, seguito dal Partito Comunista (Cprf) con il 13,84%, a fronte del 41,04% delle schede scrutinate; lo indicano i dati della Commissione elettorale centrale russa, scrive la Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...