ROMA, 20 SET - Il partito di governo Russia Unita è in testa alle elezioni parlamentari russe con il 57,26% dei voti, seguito dal Partito Comunista (Cprf) con il 13,84%, a fronte del 41,04% delle schede scrutinate; lo indicano i dati della Commissione elettorale centrale russa, scrive la Tass.
Russia Unita mantiene il vantaggio nelle elezioni col 41,04% delle schede scrutinate
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