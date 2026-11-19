PECHINO, 19 NOV - Russia, Cina e Stati Uniti "prevedono di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutti i Paesi. Hanno confermato l'importanza di un approvvigionamento energetico stabile". E' quanto si legge nella 'Dichiarazione sulla Pace' adottata al termine del trilaterale tra i leader pubblicata sul sito del Cremlino e diffusa dalla tv statale cinese Cctv.
'Russia-Cina-Usa prevedono di aumentare produzione di prodotti petroliferi'
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