Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Russia, attacco aereo a Rostov uccide due persone e ne ferisce 5

ROMA, 27 LUG - Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don, nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yury Slyusar su Telegram. Lo riferisce la Tass. "Due persone, una coppia sposata, sono state uccise a Rostov sul Don nel mortale attacco aereo di ieri sera. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...