MOSCA, 15 GIU - Almeno tre persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca: lo ha annunciato stanotte il governatore regionale Dmitry Milayev. "La zona residenziale della città di Tula è stata presa di mira da un attacco di droni", ha scritto Milayev su Telegram. "Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte e altre tre, tra cui un bambino di un anno, sono rimaste ferite", ha aggiunto.
Russia, almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini su Tula
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...