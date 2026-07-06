ROMA, 06 LUG - Un coordinamento delle forze di centro? "Non ne sono a conoscenza". Così il fondatore di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini, a margine di un evento a Roma ha risposto a chi gli chiedeva lo stato dell'arte del coordinamento annunciato dal coordinatore di Progetto civico, Alessandro Onorato, che avrebbe dovuto coinvolgere anche Più Uno e il Psi di Enzo Maraio.
Ruffini, coordinamento delle forze di centro? Non ne sono a conoscenza
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