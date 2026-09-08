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Rubio, 'tensioni in Cisgiordania'. Ma esclude sanzioni ai coloni

NEW YORK, 08 SET - Il segretario di Stato Marco Rubio ammette che ci siano "tensioni in Cisgiordania" ma esclude che gli Stati Uniti impongano sanzioni ai coloni israeliani. "Ovviamente, non faremo ciò che ha fatto il Regno Unito", ha detto Rubio prima di partire per l'America Latina. "Non vogliamo vedere nulla che destabilizzi la situazione in Cisgiordania in questo momento, visto tutto ciò che sta accadendo nella regione", ha messo in evidenza.

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