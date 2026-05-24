Rubio, 'possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore'

NEW DELHI, 24 MAG - "Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie": è quanto dichiarato dal segretario di stato Usa, Marco Rubio, parlando ai giornalisti a New Delhi, in riferimento ai negoziati in corso con l'Iran. Rubio ha quindi fatto riferimento alla possibilità di un annuncio sul conflitto in Medio Oriente entro la giornata di oggi, aggiungendo che il potenziale accordo affronterebbe le questioni di interesse per gli Stati Uniti riguardo allo Stretto di Hormuz. "L'obiettivo finale è che l'Iran non possa mai avere un'arma atomica", ha aggiunto Rubio nel corso di una conferenza stampa a Delhi, dopo aver incontrato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar.