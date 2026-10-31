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Rubio, non so se Putin sarà a Miami, con Lavrov discusso possibile incontro ad Apec

WASHINGTON, 31 OTT - "Non so se Putin verrà a Miami" per il G20 dei leader. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, sottolineando di aver parlato brevemente con il ministero degli esteri russo Serghei Lavrov sulla possibilità di un incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump all'Apec in calendario a novembre.

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