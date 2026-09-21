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Rubio, 'l'Italia un grande partner degli Stati Uniti'

WASHINGTON, 21 SET - "L'Italia è un grande partner degli Stati Uniti, siamo felici di collaborare in questo settore". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio alla firma a New York del memorandum d'intesa sui minerali critici con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Oggi compiamo con gli Stati Uniti un passo importante", ha detto il titolare della Farnesina.

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