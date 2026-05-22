Rubio, 'lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, è positivo'

HELSINGBORG, 22 MAG - "Restiamo in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso. Si sono registrati alcuni lievi progressi. Non voglio esagerare, ma c'è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in Svezia.